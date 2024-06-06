Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle çam ağaçlarının da bulunduğu alana yayıldı. Polis ekipleri kara yolunu trafiğe kapattı ve çevredeki kreşte eğitim gören çocuklar tahliye edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

06.06.2024 13:51
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.
Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya Konyaaltı\'nda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Konyaaltı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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