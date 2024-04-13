İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Konyaaltı'nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazaya ilişkin "Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından Konyaaltı'nda Sarısu teleferik hattında mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Dün akşam Antalya Konyaaltı'nda Sarısu teleferik hattında meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 13'ü kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4, Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK ya ait 1, OGM ye ait 1 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmıştır. Bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye, Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma, MSB, OGM, Aile ve Sos. Hiz., 112 Sağlık, UMKE, Kızılay, STK ekiplerinden toplam; 607 arama kurtarma personeli (2.202 personel), 10 helikopter, 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 drone görev yapmıştır. Kurtarma çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdüren, fedakarca görev yapan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Son Dakika › Güncel › Antalya Konyaaltı'nda Sarısu teleferik kazasında mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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