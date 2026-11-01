Antalya Kültür Yolu Festivali 4. kez Bakan Ersoy'un katılımıyla başladı - Son Dakika
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Antalya Kültür Yolu Festivali 4. kez Bakan Ersoy'un katılımıyla başladı

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Antalya Kültür Yolu Festivali 4. kez Bakan Ersoy\'un katılımıyla başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışıyla 4'üncü kez başladı. İlk gün fotoğraf, atölye, sergi, bale ve çocuk etkinlikleri öne çıkarken festival 8 Kasım'a kadar sürecek.

ANTALYA Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde kültür ve sanat, şehri sardı. Festival, ilk gününde fotoğraf etkinliklerinden geleneksel sanat atölyelerine, söyleşilerden sergilere, bale gösterilerinden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, ilk gününde her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinliklerle başladı. Tarihi mekanlardan kültür merkezlerine, müzelerden açık hava etkinlik alanlarına uzanan programda; geleneksel sanatlar, bale, sinema, fotoğraf ve çocuk etkinlikleri ön plana çıktı.

Festivalin ilk gününde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Düğmeli Mimarinin İzinde' programında, Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçeleriyle özdeşleşen geleneksel düğmeli evler ele alındı. Özellikle Ormana ve Ürünlü yerleşimlerinde görülen, çivi, harç ve çimento kullanılmadan inşa edilen yapıların mimari özellikleri ile kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık bilgisi katılımcılarla paylaşıldı.

Aynı merkezde gerçekleştirilen 'Antalya Ressam Joan Miro ile Renkleniyor' atölyesinde ise çocuklar, ünlü ressamın eserlerinden ilham alan çizimleri Antalya temasıyla buluşturdu. Katılımcılar, kendilerine sunulan illüstrasyonları hayal güçleri doğrultusunda renklendirerek özgün çalışmalar oluşturdu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyarete açılan 'Yaşayan Miras: Antalya' sergisi de geleneksel sanat ve zanaat örneklerini ziyaretçilerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer aldığı sergi, Antalya'nın köklü el sanatları geleneğine ışık tuttu. 'Renkler Portreler ile Buluşuyor' etkinliği de resim sanatının farklı ifade biçimlerini sanatseverlerle bir araya getirdi.

'ANNA KARENİNA' SAHNELENDİ

Festivalin ilk gününde Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Anna Karenina', Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverle buluştu. Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Aspendos Kazıları Gezisi, katılımcıları antik kentin binlerce yıllık geçmişiyle buluşturdu.

GELENEKSEL SANATLAR ATÖLYELERDE YAŞATILDI

Festivalin ilk gününde düzenlenen geleneksel sanat atölyeleri, katılımcılara farklı üretim tekniklerini deneyimleme fırsatı sundu. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Emel Mülayim eşliğinde gerçekleştirilen Çömlek Torna Atölyesi'nde çocuklar ve yetişkinler, kilin çömlekçi çarkında şekillendirilmesi ve geleneksel çömlekçilik teknikleri hakkında bilgi edindi. Aynı merkezde düzenlenen Çömlek Yüzeyine Astar Dekor Uygulama Atölyesi'nde ise seramik yüzeylerin süslenmesinde kullanılan geleneksel astar ve dekor yöntemleri katılımcılara tanıtıldı.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde Aslıhan Ünlü Koşar tarafından gerçekleştirilen 'Paleolitik Çağda İlerleme' atölyesinde de katılımcılar, insanlığın tarih öncesi dönemlerinden hareketle gelişim ve değişim kavramlarını ele aldı.

SİNEMA VE ETKİNLİKLERİ İLGİ GÖRDÜ

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen FotoMaraton Antalya ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri, amatör ve profesyonel fotoğraf meraklıları ile çocukları bir araya getirdi. Katılımcılar, Antalya'nın tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini kendi objektiflerinden görüntüledi. Etkinlik kapsamında çekilen fotoğraflar jüri değerlendirmesine sunulmak üzere dijital ortamda toplandı.

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde düzenlenen 'No Date, No Signature: Suç, Hakikat ve İnsanın Ahlaki Sınırları Üzerine Bir Film Okuması' etkinliğinde ise İran sinemasının dikkat çeken yapımlarından No Date, No Signature ele alındı.

Spoiler Serbest Film Kulübü tarafından gerçekleştirilen programda filmin anlatı yapısı ve karakterleri üzerinden vicdan, suçluluk, sorumluluk ve adalet kavramları değerlendirildi.

ÇOCUKLAR FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE EĞLENCEYLE BULUŞTU

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü, festivalin ilk gününde çocuklara yönelik etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Karaoke Karavan etkinliğinde minik katılımcılar, sevdikleri şarkıları seslendirerek müzik dolu anlar yaşadı.

TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali de Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklarla buluştu. Paribu Cineverse Antalya Migros AVM'de düzenlenen ücretsiz film gösterimlerinin yanı sıra yaratıcı yazarlık, film okuma, yaratıcı drama, kukla, kağıt tiyatrosu ve bilinçli nefes atölyeleriyle çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sunuldu.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 8 Kasım'a kadar kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek konserler, sergiler, sahne sanatları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle kültür ve sanat coşkusunu sürdürecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi https://kulturyolufestivali.com ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşılıyor.

Kaynak: DHA
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