Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 eser sergileniyor - Son Dakika
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Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Cumhuriyet'in 103. yılı için 103 eser sergileniyor

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Antalya Kültür Yolu Festivali\'nde Cumhuriyet\'in 103. yılı için 103 eser sergileniyor
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Antalya Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde Cumhuriyet'in 103. yılına özel '103 Eser Cumhuriyet Sergisi' ile Side, Phaselis ve Sillyon antik kent gezilerine ev sahipliği yaptı. Festival programı 8 Kasım'da sona erecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde sergilerden geleneksel sanat atölyelerine, söyleşilerden arkeoloji gezilerine uzanan programıyla ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturdu. 'Üç Ressam', '103 Eser Cumhuriyet Sergisi' ve 'Her Taş Bir Kimlik' sergileri sanatseverlerle buluşurken, Side, Phaselis ve Sillyon antik kentlerinde düzenlenen gezilerle Antalya'nın arkeolojik mirası tanıtıldı. Ahşap kaşık ve Gılamık bezi atölyelerinde geleneksel üretim teknikleri katılımcılara aktarılırken, çocuklara yönelik etkinlikler de festival programında yer aldı.

Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açılan 'Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet' sergisi, Türk resim sanatının üç önemli ismini bir araya getirdi. Taviloğlu Koleksiyonu'ndan hazırlanan ve küratörlüğünü Neslihan Muratbeyoğlu Aktürk'ün üstlendiği sergide, sanatçıların farklı üretim anlayışlarını yansıtan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, koleksiyoner Mustafa Taviloğlu'nun sanatçılarla yıllar içinde kurduğu dostluklara da ışık tuttu.

CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YILINA ÖZEL 103 ESER

Dokumapark Modern Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen '103 Eser Cumhuriyet Sergisi', Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel hazırlanan seçkiyle sanatseverleri ağırladı. Zübeyde Yavuz'un küratörlüğünde ve Kepez Belediyesi himayesinde düzenlenen sergide, 54 sanatçının farklı disiplinlerde hazırladığı 103 eser yer aldı. Program kapsamında sanatçı Bedri Baykam'ın katılımı ve Basri Erdem'in Atatürk temalı serigrafi baskı etkinliği de gerçekleştirildi.

GELENEKSEL SANATLARDAN DOĞAL MALZEMELERE

Karatay Medresesi'nde düzenlenen 'Kağıttan Çiçekler' etkinliğinde, geleneksel Türk kitap sanatlarından kat'ı sanatının incelikleri ziyaretçilere tanıtıldı. Renkli kağıtların kesilerek ve oyularak farklı yüzeylere uygulanmasına dayanan teknikler, canlı uygulamalar eşliğinde gösterildi. Geleneksel motifler ve çiçek kompozisyonları üzerinden kat'ı sanatının tarihsel gelişimi ele alındı.

Antalya Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen sanatçı Sopiha Eyüboğlu Ügümü'nün 'Her Taş Bir Kimlik' sergisi ise doğal taşların özgün biçimlerini ve dokularını sanatsal anlatımın merkezine taşıdı. Taşların doğal yapısı korunarak hazırlanan eserler, doğadaki her malzemenin kendine özgü bir karakter taşıdığı düşüncesini ziyaretçilerle buluşturdu.

Sanem Altıner Art Gallery'de gerçekleştirilen 'Çağdaş Sanata Geleneksel Sanatların Etkisi' söyleşisinde, geleneksel sanatların çağdaş üretim biçimleriyle kurduğu ilişki değerlendirildi.

ANTALYA'NIN GELENEKSEL EL SANATLARI

Ayhan Acar öncülüğünde gerçekleştirilen Ahşap Kaşık Atölyesi'nde katılımcılar, Anadolu'nun köklü zanaatlarından ahşap kaşık yapımını yakından tanıdı. Geleneksel kaşık üretiminde kullanılan ağaç türleri, yapım teknikleri ve zanaatın tarihsel gelişimi hakkında bilgi verildi. Antalya'nın Akseki ilçesi başta olmak üzere Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşatılan ahşap kaşık geleneği uygulamalı çalışmalarla aktarıldı.

Feride Canbaş öncülüğünde düzenlenen Gılamık Bezi Atölyesi'nde ise Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana yöresine özgü geleneksel dokumacılık kültürü ele alındı. Pamuk çözgü ve ipek atkı iplikleriyle, 'düzen' adı verilen tezgahlarda üretilen Gılamık bezinin tarihçesi ve dokuma teknikleri katılımcılarla paylaşıldı.

ANTİK KENTLERDE TARİHİN İZİ SÜRÜLDÜ

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen arkeoloji gezileriyle kentin binlerce yıllık tarihi mirası ziyaretçilere tanıtıldı. Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı rehberliğinde gerçekleştirilen Side Antik Kenti Gezisi, Karşılama Merkezi'nden başlayarak Liman Kutsal Alanı'nda sona erdi. Phaselis Antik Kenti'nde düzenlenen gezide ise kentin üç limanı, liman caddesi, agoraları, tiyatrosu ve hamamları ziyaret edildi. Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran rehberliğinde gerçekleştirilen gezide de antik kentin anıtsal yapıları, yerleşim tarihi ve mimari özellikleri ele alındı.

ÇOCUKLAR İLLÜSTRASYONUN RENKLİ DÜNYASIYLA BULUŞTU

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "İllüstratör Olmakö etkinliği, çocukları görsel anlatım ve resimleme sanatıyla buluşturdu. Program kapsamında illüstrasyonun hikaye anlatımındaki yeri, görsel tasarımın temel özellikleri ve yaratıcı üretim süreçleri ele alındı. Katılımcılar, çizim ve resimleme sanatının farklı ifade biçimlerini tanıma fırsatı buldu.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 8 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: DHA
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