Antalya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Antalya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi

Festivalde Atatürk anıldı, sanat etkinlikleri ve gastronomi tadımlarıyla dolu bir hafta geçirdi.

11.11.2024 16:19
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" sona erdi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya'da festivalin son günü olan 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, birbirinden özel etkinliklerle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği eserlerden biri olan Giacomo Puccini'nin Tosca operası "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

"Atatürk'e Antalya'da İkram Edilen Fasulye Yemeği" tadımı programı ise 7 Mehmet Restoran'da gerçekleştirildi.

Kültür gezileri kapsamında düzenlenen "Atatürk ve Karaalioğlu Parkındaki Çitlembik Ağacı Atatürk'ü Anma Gezisi ve Söyleşisi" festival katılımcılarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Boran Eser Kavaz ile "Gastronomi Etkinliği: The Sudd Kahve Eğitimi ve Tadımı" ise The Sudd Coffee Kaleiçi'nde yapıldı.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde "Ekin Berk Lycian Art Project Tiyatro Maskları" ve Yasemin Bilgin Zaim'den "Tepme Keçe Yapım Atölyesi", Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi" ve Etnografya Müzesi'nde "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu", Atilla Önen'le "Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi" festival katılımcılarını misafir etti.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları minik misafirlerini son kez ağırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Kültür Yolu Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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