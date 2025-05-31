Antalya\'nın Bungalovlarına Bayram İlgi

Antalya'da ağaçların arasındaki tek ve çift katlı bungalov evler, Kurban Bayramı tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyen tatilcilerden ilgi görüyor.

Yılbaşından bu yana 3 milyondan fazla turisti ağırlayan kentte, 5 yıldızlı otellerin yanı sıra doğayla iç içe tatil imkanı sunan Kemer ilçesindeki Çıralı ile Kumluca ilçesindeki Adrasan ve Olympos bölgelerinde, bungalov evlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Yoğun sezonlarda kalabalıktan bunalan, tatilde doğayla baş başa kalmak isteyen pek çok yerli ve yabancı turist, bölgeyi tercih ediyor.

Tatilcilerin bütçelerine uygun fiyatlarla hizmet veren tesisler, aynı zamanda bulundukları bölgedeki huzurlu atmosfer, tarihi doku ve masmavi koylarla dikkati çekiyor. Özellikle Olympos Antik Kenti'nin yakınında konumlanan bungalovlar, tatilcileri hem tarih hem de doğayla buluşturuyor.

"Geçen yıla göre yüzde 50-60 oranında bir artış söz konusu"

Olympos'ta bungalov evlerden oluşan bir tesisi işleten Bahri Karataş, AA muhabirine, bayram ve sonrası için rezervasyonlarda yoğun talep olduğunu söyledi.

Bölgenin en fazla yerli turist ağırladığını ancak son yıllarda yabancı turist potansiyelinde de önemli artış gözlendiğini dile getiren Karataş, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde Likya yürüyüşü için yabancı misafirlerin bölgeyi tercih ettiğini belirtti.

Genelde doğa ve tarih tutkularını misafir ettiklerine işaret eden Karataş, "Bayramda doluluk oranları çok yüksek ve genel olarak işletmeler bayramda dolmuş durumda. Bayramdan sonrası için de ciddi bir artış var. Bayramdan sonrası için de ciddi bir artış var. Geçen yıla göre yüzde 50-60 oranında bir artış söz konusu. Bu sezonun çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Misafirlerine organik ve doğal ürünlerden oluşan sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak yarım pansiyon hizmet verdiklerini dile getiren Karataş, fiyatların ise Haziran ayında kişi başı 1600 liradan başladığını yüksek sezonda 2 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

Olympos'ta 25 yıldır pansiyon işleten Gülistan Pehlivan ise bayram için doluluk oranlarının yüz güldürdüğünü kaydetti.

Sezonun özellikle okulların kapanmasıyla yoğunlaşacağına dikkati çeken Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bayramda doluluk oranlarımız gayet iyi. Bayram sonrası rezervasyonlarda ise okullardan dolayı kısmen bir düşüş olabilir ancak temmuz ve ağustos ayları çok yoğun geçecek gibi görünüyor. Yerli misafirlerimiz ağırlıkta geliyor ama yurt dışından da doğa ve tarih seven çok sayıda ziyaretçimiz var. Özellikle doğa yürüyüşçüleri, motosiklet tutkunları ve doğa sporları yapanlar bölgeyi tercih ediyor. Likya Yolu'nun bu bölgeden geçmesi de Olympos'a ilgiyi artırıyor."

"Bir ay önceden rezervasyonlar doldu"

Yıllar önce tatil için geldiği bölgede bungalov işletmeciliği yapan Uğur Yamçıcıer ise doğayla iç içe bir yaşam sürdürdüğünü ve gelen misafirlerine en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını söyledi.

Doğayla iç içe tatili sevdiği için kente yerleşmeye karar verdiğini ve bir dönem tatil yaptığı bölgede işletmeci olduğunu vurgulayan Yamçıcıer, "Kurban Bayramı rezervasyonlarımız yaklaşık bir ay öncesinden doldu. Sezona havaların geç ısınması nedeniyle biraz geç başladık ama şu anda rezervasyonlar oldukça iyi gidiyor." dedi.

Yamçıcıger, bu yıl özellikle yaz rezervasyonların da artış beklediklerini ve sezonu güzel geçireceklerini dile getirdi.