Antalya'nın Eğlenceli Yüzleri: Animatörler - Son Dakika
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Antalya'nın Eğlenceli Yüzleri: Animatörler

04.06.2025 11:37
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Antalya otellerinde animatörler, tatilcilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Antalya'da otellerin son yıllarda olmazsa olmazı haline gelen animatörler, yerli ve yabancı turistlerin havuz oyunları, spor aktiviteleri, çocuk kulüpleri ve çeşitli yarışmalarla eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlıyor.

Türkiye'de deniz, kum ve güneş odaklı büyük kitlelerin aynı anda tatil yaptığı her şey dahil sistemiyle çalışan oteller, ziyaretçilerinin sıkılmalarını engellemek amacıyla animasyona da büyük önem veriyor.

Otellerin son yıllarda vazgeçilmezi haline gelen animatörler, günlük hazırladığı programlar ile tatilcilerin isteğine bağlı rahatlatıcı, eğlendirici ve canlandırıcı aktiviteler hazırlıyor.

Turizmin "gülen ve eğlendiren yüzleri" olarak tanımlanan animatörler, tatilcilerin havuz oyunları, spor aktiviteleri, çocuk kulüpleri, plaj, dans, taklit ve çeşitli yarışmalarla eğlenceli bir tatil geçirmelerini sağlıyor.

Turistleri gündüzleri bu şekilde eğlendiren animatörler akşamları da görsel şov niteliği taşıyan programlar hazırlıyor.

Bazı turistik tesisler de kadrolu animasyon gruplarıyla yetinmiyor, yurt dışından dans, akrobasi grupları ve şarkıcı getirerek rakiplerine karşı avantaj sağlamaya çalışıyor.

Çoğunluğu İngilizce'nin yanı sıra Almanca ya da Rusça konuşabilen animatörlerin kalitesi bazen tatilcilerin de oteli seçme sebebi olabiliyor.

"Biz de aslında bir turizm elçisiyiz"

Toplam 9 yıldır turizm sektöründe animasyon departmanında çalışan Kadir İkibeş (25), 2 yıldır da 5 yıldızlı bir otelin eğlence müdürlüğünü yaptığını söyledi.

İnsanları eğlendirecek spor, dans ve müzik aktiviteleri gerçekleştirdiklerini ifade eden İkibeş, "Akşamları kendi şovlarımız oluyor. Bu şovlar genellikle görsel ve dans ağırlıklı oluyor. Sezon başında animatörlere eğitimler veriyoruz." dedi.

Animatörlerin bir sezonda ortalama 5 ila 10 bin turistle tanışarak birebir iletişime geçtiklerini dile getiren İkibeş, şöyle konuştu:

"Bu nedenle işimizi çok önemsiyoruz. Biz de aslında bir turizm elçisiyiz. Masa başında bir işte çalışsak yapacağımız şeyler önceden belli oluyor ama biz tatilciye göre aktiviteler, eğlenceler hazırlıyoruz. Bizim işimizde gülmek zorundayız. Mutlu da olsak mutsuz da olsak her zaman pozitif olmamız gerekiyor. Yüzümüz otelin yüzü oluyor. İyi iletişimimiz insanların tekrar buraya gelmesini sağlıyor."

İkibeş, animasyon ekibini çok sevdiği için yeniden otele tatile gelen turistlerin olduğunu kaydetti.

"Tatilciler bütün yılın yorgunluğunu eğlence aktiviteleriyle atıyor"

Azerbaycan'dan Antalya'ya gelen Rüstem Aliyev (27) de 7 yıldır animatör olarak çalıştığını kaydetti.

Kış aylarında Dubai'de, yaz aylarında ise Antalya'daki otellerde çalıştığını dile getiren Aliyev, İngilizce, Rusça konuştuğunu, insanları güldürdüğü, eğlendirdiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Mary Hotels Alanya Genel Müdürü Ahmet Muşut da animasyonun turizmin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Animasyonun gündüz ve akşam aktiviteleri ile tematik partilerle turizme katkısının çok fazla olduğunu anlatan Muşut, "İnsanlar tatile yemek, dinlenmek, iyi hizmet almak ve iyi eğlenmek için geliyor. Tatilciler bütün yılın yorgunluğunu eğlence aktiviteleriyle atıyor. Bu nedenle animasyon, otellerde ciddi bir yer teşkil ediyor." diye konuştu.

Muşut, animatörleri birkaç dil konuşabilen, iletişimleri, diksiyonu güçlü, görüntüleri düzgün kişilerden seçtiklerini, sektörün de son yıllarda bu anlamda ciddi yatırımlar yapmaya başladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'nın Eğlenceli Yüzleri: Animatörler - Son Dakika

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