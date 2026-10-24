Antalya Pavilyonu, COP31\'de caretta caretta formuyla kentin değerlerini tanıtacak

ANTALYA'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 için hazırlanan Antalya Pavilyonu, caretta caretta şeklinde tasarlandı. Antalya Valiliği ve Mavi Akdeniz İnisiyatifi tarafından oluşturulan 250 metrekarelik pavilyonda kentin değerleri tanıtılacak. Proje Koordinatörü Ebru Şahin, "Binlerce yıldır yaşayan bu denizlerin asıl sahipleri onlar. Biz de bu muhteşem varlığın burada görünür olmasını sağlamak istedik" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Antalya'da hazırlıklar sürüyor. Antalya Valiliği ve Mavi Akdeniz İnisiyatifi tarafından konferans alanında oluşturulan Antalya Pavilyonu, kentin simgelerinden ve COP31 Antalya'nın maskotu olan caretta carettadan esinlenilerek tasarlandı. Proje tasarımı ve teknik desteği tasarımcı Ali Kıvrak tarafından sağlanan 250 metrekarelik pavilyonda, Antalya'nın doğal, kültürel ve ekonomik değerleri uluslararası katılımcılara tanıtılacak.

VALİ ŞAHİN HAZIRLIKLARI İNCELEDİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, COP31 kapsamında çalışmaların sürdüğü Kongre Merkezi, Antalya Evi ve Antalya Valiliği Pavilyonu'ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. Projelerin mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Şahin'in ziyaretinde, Antalya'nın değerlerinin uluslararası katılımcılara tanıtılması ve organizasyonun kent genelinde etkin şekilde yürütülmesine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

'AMACIMIZ SADECE İYİ BİR EV SAHİBİ OLMAK DEĞİL'

Vali Hulusi Şahin'in eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin de ocak ayından bu yana kentte temizlik faaliyetleri, farkındalık etkinlikleri ve kirliliği kaynağında önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bunların hepsini yaparken aslında bir çatı altında birleştik. İstedik ki bütün kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, STK'larımız, gönüllülerimiz, herkes bir araya gelsin ve bu muhteşem şehri COP31'e yakışır bir ev sahipliği yapacak şekilde yeniden harekete geçirelim" dedi.

GELECEK NESİLLERE ÇEVRE DUYARLILIĞI

Çalışmalarla çevreye yönelik farkındalığı artırmayı amaçladıklarını anlatan Ebru Şahin, "Bizim amacımız sadece iyi bir ev sahibi olmak değil, COP31'de aynı zamanda sürdürülebilirliği ve çevreye karşı olan duyarlılığımızı hem misafirlerimize gösteren bir şehir olmak hem de bundan sonra gelen nesillerimize de bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu en güzel şekilde aktarabilmek istiyoruz. Farkındalığı artırmak istiyoruz" diye konuştu.

'BU DENİZLERİN ASIL SAHİPLERİ ONLAR'

COP31 alanındaki pavilyonun tasarımında caretta carettayı tercih ettiklerini belirten Şahin, "Caretta carettalar aslında Antalya'nın bir simgesi, Akdeniz'in bir simgesi. Binlerce yıldır yaşayan bu denizlerin asıl sahipleri onlar. Biz de bu muhteşem varlığın burada görünür olmasını sağlamak istedik. 'Bu alanın en güzel, en kıymetli pavilyonu burası olsun' dedik. Ev sahipliğimize de yakışır şekilde tasarladık kendisini" dedi.

SUNUMLAR VE ATÖLYELER YAPILACAK

Pavilyonun görünümü ve içeriğiyle Antalya'nın değerlerini yansıtacağını söyleyen Şahin, "250 metrekarelik bir alan içerisinde Antalya'nın tüm değerlerini yansıtacak hem görüntü itibarıyla hem de içerik itibarıyla Antalya'nın tüm değerlerini yansıtabilecek bir pavilyonumuz var. İçerisinde sunum alanımız, atölye çalışmalarımız yapılacak, hatıra fotoğrafları çekilecek, inisiyatifimiz kapsamında yaptığımız tüm etkinliklerimizi göstereceğimiz videolarımız olacak" diye konuştu.

COP31 SONRASINDA KREŞ OLARAK KULLANILACAK

Yapım çalışmaları devam eden pavilyonun kaplumbağa başı bölümünde ağaç kabukları ve ahşap artıklarından yararlanılıyor. Doğal malzemelerin yeniden değerlendirildiği yapının, COP31'in ardından kreş olarak kullanılması hedefleniyor.

EN BÜYÜK YUVAMA ALANLARI ANTALYA'DA

Caretta caretta, Antalya'da 5-9 Ekim'de düzenlenen 77'nci Uluslararası Astronotik Kongresi'nin (IAC 2026) de maskotu olmuştu. Antalya; Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa'daki yuvalama kumsallarıyla deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en önemli üreme alanları arasında yer alıyor. Kentteki yuvalama alanları ile Lara-Kundu kıyısında 2025 yılında toplam 9 bin 160 yuva tespit edilirken, bu yuvalardan çıkan 429 bin 616 yavru denize ulaştı. Caretta carettalar, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde küresel ölçekte nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında, 'hassas' kategorisinde bulunuyor.