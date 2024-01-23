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Antalya Sahil Güvenlik Ekipleri Ceset Arama Çalışmalarını Sıklaştırdı - Son Dakika
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Antalya Sahil Güvenlik Ekipleri Ceset Arama Çalışmalarını Sıklaştırdı

Antalya kıyılarında tespit edilen cesetlerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye görevlerini artırdı. Tekne, gemi, bot, helikopter ve dronlarla yapılan su üstü denetimine su altından da dalgıçlar destek veriyor. Ayrıca, kayıp öğrencinin cesedi bulunarak kimliği tespit edildi ve diğer cesetlerin kimlikleri üzerinde çalışmalar sürüyor.

23.01.2024 - 18:18,
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ANTALYA kıyılarında tespit edilen cesetlerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından devriye görevleri sıklaştırıldı. Tekne Gemi, bot, helikopter ve dron ile yapılan su üstü denetimine aramasına, su altından da dalgıçlar da destek veriyor.

Turizm kenti Antalya'nın kıyılarında son günlerde tespit edilen cesetlerle ilgili Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri devriye görevlerini artırdı. TCSG-33, TCSG-915, TCSG-70, KB-63 tekne Sahil Güvenlik gemi ve botlarının yanı sıra sahil güvenlik helikopteri ve DEGAK dalış timleri 24 saat görev yapıyor. Kentin en doğu ilçesi Gazipaşa'dan en batıdaki Kaş'a kadar tüm sahil şeridi detaylıca inceleniyor. Su üstündeki ceset arama çalışmalarına özel görüş sistemine sahip, termal kameraları bulunan dron danda destek veriyor faydalanılıyor. Dalgıç ekipleri de sık sık şüphelenilen noktalara dalış yaparak su altında ceset olup olmadığını tespit etmek için çalışma sürdürüyor.

8 CESETTEN 1'İNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri 4 Ocak 2023 tarihinde kayıp ihbarı yapılan Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Merve Şevval Elmas'ın son olarak görüldüğü Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde başka cansız bedenlerin olma ihtimalini değerlendirerek arama faaliyeti gerçekleştirdi. Denizdeki akıntının şelalenin döküldüğü yerde yoğunlaşması nedeniyle bu bölgede özel bir arama gerçekleştiren ekipler, şüpheli bir duruma rastlamadı. Serik ilçesinde bir otelin sahilinde bulunan Elmas'ın kimliği ise Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan DNA incelemesinin ardından tespit edilerek cenazesi aileye teslim edildi.

7 CESEDİN KİMLİĞİNİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

7 cesedin üzerindeki kıyafet ve ayakkabıların Suriye'de üretildiğinin tespiti üzerine düzensiz göçmen teknesinin battığı ve yaşamını yitirenlerin akıntı ile Antalya kıyılarına sürüklendiği ihtimali değerlendiriliyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklama da 90 kişilik teknenin Kıbrıs'a seyir halindeyken 11 Aralık 2023 tarihinden bu yana haber alınamadığının Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından bildirildiği ve teknenin batmış olabileceğinin değerlendirildiği açıklandı. 7 cesedin kimliğinin tespit çalışmaları da Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda sürüyor.

Antalya Sahil Güvenlik Ekipleri Ceset Arama Çalışmalarını Sıklaştırdı
Kaynak: DHA
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