Antalya Şehir Hastanesi\'nde Akşam Polikliniği Hizmete Açıldı

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Şehir Hastanesi'nin üç biriminde akşam polikliniği açıldı. Antalya'da ilk olan uygulama kapsamında kadın ve doğum, çocuk ile dahiliye servislerinde saat 18.00'den sonra randevu alınabiliyor.

Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Şehir Hastanesi'nde, akşam polikliniği uygulaması başlatıldı. 372 bin metrekare alanda 285 bin metrekare kapalı alana sahip 1500 yatak kapasiteli hastanede 400'ü hekim, 3 bin sağlık personeli görev yapıyor. Akşam polikliniği uygulaması, Antalya Şehir Hastanesi'nde dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları olmak üzere üç birimde başlatıldı. Antalya'da ilk olan uygulamada saat 18.00'den itibaren hastalar randevu alabiliyor.

Yeni başlatılmasına rağmen hastaların ilgi gösterdiği ve saat 15.00'ten 23.00'e kadar randevu alınabilen servislerin, talebe göre önümüzdeki süreçte artırılması planlanıyor. Akşam polikliniğinden randevu alarak muayene ve tedavi için gelen hastalar yaz aylarında havanın aşırı sıcak olması nedeniyle gündüz dışarı çıkamadıklarını, akşam saatlerini tercih ettiklerini belirtti. Bir hasta ise aracı olmadığını, akşam işten gelen oğlunun kendisini aracıyla bırakması açısından daha rahat olduğunu söyledi. Genellikle yaşlı, gün içinde sıcakta dışarı çıkmakta zorlanan hastalar akşam polikliniğini tercih ediyor.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ceyda Karadağ, akşam polikliniği hizmeti verilen birimlerden birinin de kadın hastalıkları ve doğum kliniği olduğunu belirterek, "Akşam polikliniklerimiz gündüz mesai saatleri içerisinde muayene olma şansı olmayan hastalarımız için büyük şans. Kliniğimizde ebelik takibi, gebelikle ilgili tetkikler ve tüm jinekolojik muayeneler akşam polikliniğinde gerçekleşmektedir" dedi.