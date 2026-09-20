Antalya Serik'te garajda kundaklanan otomobilin alevleri 3 katlı binaya sıçradı - Son Dakika
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Antalya Serik'te garajda kundaklanan otomobilin alevleri 3 katlı binaya sıçradı

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Antalya Serik\'te garajda kundaklanan otomobilin alevleri 3 katlı binaya sıçradı
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Antalya'nın Serik ilçesinde garajda park halindeki otomobil ateşe verildi, alevler 3 katlı binaya sıçradı. Otomobil tamamen yanarken binanın birinci katı ve dış cephesi hasar gördü; polis kamera kayıtlarında başına poşet geçiren şüphelinin motosikletle kaçtığını belirledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde garajda park halindeki otomobilin ateşe verilmesi ve yangının binaya sıçraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akçaalan Mahallesi'nde bir binanın garajında park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, garajın üstündeki 3 katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil tamamen yandı, binanın birinci katında ve dış cephesinde hasar oluştu.

Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesi sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Kamera kayıtlarında, motosikletle binanın önüne gelen, tanınmamak için başına poşet geçiren şüphelinin bir süre çevreyi gözetledikten sonra garajdaki otomobili ateşe verdiği ve motosikletle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis, kimliği henüz belirlenemeyen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaAntalyaGüncelPolisOlaySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Serik'te garajda kundaklanan otomobilin alevleri 3 katlı binaya sıçradı - Son Dakika
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