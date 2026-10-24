Antalya Serik\'te ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval takı töreninde verildi

Antalya Serik'te ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval takı töreninde verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan kır düğününde ziraat mühendisi damat, takı töreninde kuzeninden gübre dolu çuvalı hediye aldı. Kuzenin kucağında getirdiği çuvalın takdim edildiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
ANTALYA'nın Serik ilçesindeki düğünde, ziraat mühendisi damada bir çuval gübre hediye edildi.
Serik ilçesinde düzenlenen kır düğününde Mehmet Yıldırım ile Aysel Şimşek çifti dünya evine girdi. Ziraat mühendisi Mehmet Yıldırım'a, takı töreninde kuzeni Murat Yıldırım, kucağında taşıdığı gübre dolu çuvalı hediye etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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