Antalya Serik\'te ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval takı töreninde verildi

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki düğünde, ziraat mühendisi damada bir çuval gübre hediye edildi.

Serik ilçesinde düzenlenen kır düğününde Mehmet Yıldırım ile Aysel Şimşek çifti dünya evine girdi. Ziraat mühendisi Mehmet Yıldırım'a, takı töreninde kuzeni Murat Yıldırım, kucağında taşıdığı gübre dolu çuvalı hediye etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.