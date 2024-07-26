Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için Anma Töreni Düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar için anma töreni düzenlendi. Törene, Bahar'ın yakınları, ATSO yöneticileri, üyeler ve iş insanları katıldı. Tören, Bahar'ın liderliği altında gerçekleştirilen yenilikçi projelerin anlatıldığı bir video gösterimiyle başladı. Konuşmalarında Bahar'ın vizyoner liderliğini vurgulayan katılımcılar, onun mirasını yaşatma sözü verdiler.

26.07.2024 20:01
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Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybeden eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için anma töreni düzenlendi.

ATSO Meclis Salonu'ndaki temmuz ayı olağan meclis toplantısının ardından yapılan törene, Ali Bahar'ın kardeşi Berkay Bahar, kuzeni Serkan Bahar, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, meclis üyeleri, ATSO üyeleri ve iş insanları katıldı.

Tören programı, Bahar anısına özel olarak hazırlanan video gösterimiyle başladı.

Hacısüleyman, buradaki konuşmasında, çok değerli bir dost ve kardeş kaybettiklerini söyledi.

Bahar'ın sadece bir başkan değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı ve vizyoner bir lider olduğunu belirten Hacısüleyman, kendisinin çevresine her zaman ileriye bakmayı, zorluklar karşısında pes etmemeyi aşıladığını dile getirdi.

Vefat eden Bahar'ın liderliği altında ATSO'da ve Antalya'da pek çok yenilikçi projeyi hayata geçirdiğini aktaran Hacısüleyman, Bahar'ın gençlere ilham olan, kadınlara iş imkanı sağlayan ve birçok alanda insanların hayatına dokunan biri olduğunu ifade etti.

Bahar'ın izinden gideceklerini belirten Hacısüleyman, "Onun yolundan ilerlemeye, bize bıraktığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Onun vizyonunu ve liderlik anlayışını gelecek nesillere aktaracağız. Sevgili başkanımızı her zaman sevgi, saygı ve minnetle anacağız. Onun ışığı, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Huzur içinde uyu sevgili kardeşim, senin mirasın sonsuza dek bizimle olacak." diye konuştu.

Berkay Bahar ise acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

Ağabeyinin mutlu bir hayat yaşadığını ve çevresindekilere de mutluluk verdiğini dile getiren Bahar, "Ali Bahar'ın etrafındaki insanları bir arada tutan menfaat değil, sevgidir. Onun harcı, çimentosu sevgiydi." dedi.

Serkan Bahar ise Ali Bahar'ın öğrettiklerini yapmaya, yolundan gitmeye devam edeceklerini belirterek, "Her zaman söylediği gibi, biz de küsmeyeceğiz, biz de kızmayacağız ama buraları bırakıp asla da gitmeyeceğiz. Hep beraber daha güzel günlere, beraberce yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tören meclis üyeleri ve katılımcıların konuşmalarıyla sona erdi.

Programın ardından ATSO'da Ali Bahar için mevlit okutuldu.

Kemer ilçesinde 19 Temmuz'da arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar için Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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