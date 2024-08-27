Antalya Valisi Hulusi Şahin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti. Ziyarette, liman altyapısının geliştirilmesi, denizcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ve uluslararası ticaretin artırılması konuları üzerinde duruldu.

27.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti.

Şahin, ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, odanın deniz turizmi danışmanı Hüsnü Çöllü, meclis başkanı Berna Küner Vanmannekes, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başer Topluışık ve Yönetim Kurulu üyesi Özgür Sert ile bir araya geldi.

Toplantıda, liman altyapısının geliştirilmesi, denizcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ve uluslararası ticaretin artırılması konuları üzerinde duruldu.

Deniz turizmi ve oda faaliyetleri hakkında bilgi alan Şahin, sektörün karşılaştığı sorunları değerlendirerek, çözüm önerilerinde bulundu.

Şahin, deniz turizminde, Antalya'nın, Türkiye'nin önemli liman kentlerinden biri olduğunu vurgulayarak, denizcilik sektörünün desteklenmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.???????

Kaynak: AA

Hulusi Şahin, Denizcilik, Karadeniz, İstanbul, antalya, Marmara, Ekonomi, İmeak, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Hulusi Şahin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 14:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Valisi Hulusi Şahin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement