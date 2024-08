Antalya ve Burdur\'da AK Parti\'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güncel

Antalya ve Burdur'da, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'ndaki programa, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.

Çetin, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin 23 yaşına ulaştığını ve bu yolda tarihi başarılarla bugüne geldiklerini söyledi.

Anlatarak bitmeyecek kadar çok hizmetler yaptıklarını belirten Çetin, "Ne kadar saysak bitmiyor, 23 yıldır taş üstüne taş koymaya, beraberce bu yolda yürümeye devam ediyoruz. AK Parti'nin kuruluşunda ve çalışmalarında bugüne kadar gönül veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti iktidarında bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attıklarının altını çizen Çetin, "Geçtiğimiz 23 yıllık iktidar döneminde ülkemizi nasıl her anında büyütmüş ve güçlendirmişsek inşallah 2053 ve 2071'e giden süreçte de aynı iradeyi ortaya koyacağız. AK Parti olarak şehrimizin ve ülkemizin önünü açmayı sürdüreceğiz. Bunun için her kardeşimizin, büyüklerimizin katkısına, çabasına, desteğine ihtiyacımız var. Partimize daha sıkı sarılarak, daha çok sarılarak büyütmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizi daha nice kuruluş yıl dönümlerinde bu çatı altında bir araya getirsin." diye konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşması projeksiyona yansıtıldı.

Burdur

Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve parti üyeleri katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayımlanan video konferansı takip edildi.

Özboyacı, kuruluşundan bugüne kadar partilerinin tüm kademelerinde görev yapan büyüklerine, kardeşlerine teşekkür ettiğini belirtti.

Davalarına gönül verenlerden vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Özboyacı, "Sizlerin yeşerttiği bu fidanı koca bir çınar haline getirmek bizlerin ve bizden sonra geleceklerin eseri olacak." ifadesini kullandı.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek Türkiye siyasetinde yeni bir çağ açan AK Parti'nin kuruluşunun 23. yıl dönümünü 11 ilçe, 4 beldede coşkulu bir şekilde kutladıklarını belirten Özboyacı, "23 yıllık kuruluş, yaklaşık 22 yıllık iktidarımızda Türkiye'mize hizmet etmek bizler için şereftir. Programımıza uzaktan, yakından katılan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Programın sonunda geçmiş dönem il başkanlarına plaket takdim edildi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

" Isparta'mızı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er de yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güçlü ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyüşünün yıl dönümünü kutladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan bu kutlu yürüyüş, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Isparta'da da AK Parti'nin izleri, hizmetleri, yatırımları ve eserleri bulunmaktadır. AK Parti, milletimizin gönlünde yer edinmiş, halkımızın refahını, huzurunu ve mutluluğunu artırmayı ilke edinmiştir. Eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, ulaşımdan sanayiye kadar birçok alanda Isparta'ya kazandırdığımız projeler, sizlerin desteğiyle hayata geçti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Isparta'mızı daha ileriye taşımak, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."