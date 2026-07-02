Antalya\'ya 6 Ayda 5,5 Milyon Yolcu Geldi

ANTALYA'ya 6 ayda yurt dışından hava yoluyla gelen yolcu sayısı 5 milyon 574 bin 375 oldu. Havalimanı dış hat gelen yolcu sayısında ilk 3 sırada Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı.

Antalya, bu yıl 18 milyon turisti ağırlamayı hedefleyerek sezona başladı. Ocak ayından bu yana başlayan kente girişler hızlanırken, en fazla yolcunun geldiği ay haziran oldu. Kente hava yoluyla haziranda farklı ülkelerden 2 milyon 61 bin 734 yolcu geldi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre; gelen dış hat yolcu sayısı ocakta 228 bin 700, şubatta 222 bin 518, martta 402 bin 665, nisanda 969 bin 171, mayısta 1 milyon 689 bin 587 olarak kayıtlara geçti. Dış hat gelen yolcu sayısı, geçen yılın ocak-haziran döneminde 6 milyon 135 bin 244 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat gelen yolcu sayısı, bu yıl yüzde 9 azaldı.

RUSLAR İLK SIRADA

Havalimanı dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre; dağılımında ilk sırada Rusya yer aldı. Ocak- haziran döneminde Rusya'dan 1 milyon 279 bin 820 turist Antalya'ya geldi. Rusya'nın ardından 1 milyon 178 bin 927 yolcu ile Almanya, 575 bin 974 turist ile İngiltere, 413 bin 449 yolcu ile Polonya yer aldı.

MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIM

Dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımında diğer ülkeler şöyle:

"Hollanda'dan 183 bin 776, Ukrayna 150 bin 915, Litvanya 90 bin 390, Kazakistan 132 bin 205, Çekya 77 bin 526, Belçika 62 bin 736, Belarus 52 bin 638, Danimarka 52 bin 243, İsveç 49 bin 206, Fransa 47 bin 950, Slovakya 47 bin 735, Avusturya 44 bin 811, İsviçre 44 bin 502, Macaristan 40 bin 184, Norveç 30 bin 882."