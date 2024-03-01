Antalya'ya 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi Gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'ya 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi Gönderildi

Antalya\'ya 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi Gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen sel felaketinin ardından AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira acil destek ödemesi yapıldığını duyurdu. Sel ve su baskınları sonucunda zarar gören iş yerleri ve konutların telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması için gönderilen ödeme, Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerindeki mağdurlara yardım amacıyla kullanılacak.

01.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat'ta meydana gelen selden kaynaklı zararların telafisi ve acil ihtiyaçların karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış sebebiyle sel ve su baskınlarının yaşandığını hatırlattı.

Bu kapsamda Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu ilçelerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 iş yeri ve 2 bin 261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 milyon lira Acil Destek Ödemesi gönderildi. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Antalya, AFAD, Doğal Afet, Acil Durum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'ya 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi Gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 13:59:28. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'ya 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi Gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement