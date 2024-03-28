Antalya, Yeni Toplu İş Yerleriyle Tanışacak - Son Dakika
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Antalya, Yeni Toplu İş Yerleriyle Tanışacak

Antalya, Yeni Toplu İş Yerleriyle Tanışacak

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın önümüzdeki dönemde yeni toplu iş yerleriyle tanışacağını söyledi. Tütüncü, esnaflarla yaptığı görüşmelerde, pek çok sektörün toplu iş yerleri içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Antalya'nın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, yeni sanayi siteleri, esnaf siteleri ve toplu iş yerlerinin önemine dikkat çekti. Tütüncü, Antalya'nın ekonomisine can veren, fırsatlar sunan bir belediye ile karşılaşacaklarını söyledi.

28.03.2024 17:45  Güncelleme: 17:46
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Antalya önümüzdeki dönemde yeni toplu iş yerleriyle tanışacak. Artık pek çok sektörün toplu iş yerleri içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü göreceğiz." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Akdeniz Sanayi Sitesi ve Eski Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Tütüncü'ye ziyaretlerinde AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu da eşlik etti.

Tütüncü, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

Temasları sonrası Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün boyu esnaflarla bir arada olduklarını anlattı.

Antalya'nın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tütüncü, "Antalya'nın en önemli ihtiyaçlarından biri yeni sanayi siteleri, yeni esnaf siteleri ve toplu iş yerleri. Önümüzdeki dönemde esnafımızın özellikle meslekler bazında toplu iş yerlerine taşınması, ihtisas sanayi sitesi gibi çalışması ve şehrin içerisindeki esnaflık faaliyetlerinin daha düzgün, düzenli bir şekilde şehirde sürdürülmesi bence çok önemli. Antalya'ya hedefimiz olan projelerden bir tanesi de bu. Antalya önümüzdeki dönemde yeni toplu iş yerleriyle tanışacak. Artık pek çok sektörün toplu iş yerleri içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü göreceğiz." diye konuştu.

Yeni oto galericiler sitesinin güzel bir örnek olduğuna dikkati çeken Tütüncü, eksperden, aksesuar satıcısına, bankalardan noterlere kadar tüm ihtiyaçların düşünüldüğü toplu bir iş yerinin Antalya'ya çok yakışacağını vurguladı.

Tütüncü, toplu iş yerlerine kentteki birçok sektörün ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde ahşap, mermer işleri, halı yıkamacı ya da hurdacılık gibi çeşitlendirebileceğimiz sektörlerin toplu iş yerlerine ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Hemşehrilerimiz, toplu iş yerleri, yeni küçük sanayi siteleri ve devamında da yeni organize sanayi bölgeleriyle Antalya'nın önümüzdeki dönem ekonomisine de ciddi manada can veren, fırsatlar sunan, imkanlar açan bir Antalya Büyükşehir Belediyesiyle karşılaşacak. Hemşehrilerimize her türlü potansiyelini değerlendirip birlikte ürettiğimiz, birlikte zenginleştiğimiz, şehrin refah seviyesini birlikte yükselttiğimiz bir Antalya vadediyoruz. O yüzden önümüzdeki çağın adı Antalya'nın altın çağı olacak. Altın kadar değerli projelerle üreterek, çalışarak, hep birlikte kazanarak, refah seviyemizi yukarılara taşıdığımız bir Antalya hayal ediyoruz."

Kaynak: AA

Hakan Tütüncü, Antalya, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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