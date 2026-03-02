Antep Fıstığında Rekolte Artışı Bekleniyor

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında, bu yıl etkili olan yoğun yağmur ve kar yağışları ile birlikte yüksek rekolte bekleniyor. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Geçen yıl metrekareye 165 kilogram düşen yağış bu yıl 413 kilograma yükseldi. 2025 yılı fıstık rekoltesi Gaziantep'te geçen yıl 42-43 bin ton seviyelerindeyken bu yıl beklentimiz 120 bin ton seviyelerinde olacaktır" dedi.

Bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan Antep fıstığında iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle son yıllarda yaşanan verim ve rekolte kaybı, milyonlarca fıstık ağacının olduğu kentte üreticiyi endişelendirdi. Kentte bu yıl ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışları ve ardından aralıklarla yağan yağmurlar çiftçilerin yüzünü güldürdü. 2026 yılında kentte metrekareye 413 kilogram yağış düştü. Toprağın taban suyunun da yükselmesi ile bu yıl fıstıkta rekolte artışı bekleniyor.

'TOPRAK SUYA DOYDU TABAN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ'

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Gaziantep'te etkili olan yağışlarla toprağın suya doyduğunu ve taban su seviyelerinin de yükseldiğini söyledi. Barajlardaki su doluluk oranlarının da artış gösterdiğini söyleyen Sağlam, "2026 yılı çiftçi için bereketli bir yıl olacak. Bu yıl var yılı olan fıstıkta rekolte beklentimiz 120 bin ton seviyelerinde olacak. Asıl artış ise bu yılın yağış miktarları ile fıstık ağaçlarımızda önümüzdeki yıl kendisini gösterecek. Su ayı dediğimiz 1 Ekim tarihinden şubat ayı sonuna kadar geçen sürede geçtiğimiz 2025 yılında metrekareye 165 kilogram yağış almış. Bu yıl metrekareye aynı tarihler arasında 413 kilogram yağış düşmüş. Bizim için önemli olan hem taban suyu hem yağan kar yağışıyla ilgilidir. Kar yağışıyla özellikle hem taban suyu yükseldi hem de barajlarımızda doluluk seviyesi yükseldi. 2 ay öncesinde barajlarımızı kontrol ettik ikinci ürünlere su verilip verilmeyeceği ile alakalı. Kayacık Barajımızda su seviyesi 25'ten yüzde 67 seviyelerine kadar yükseldi. Daha yağacak olan yağmurlar hariç tabii" dedi.

'BEREKETLİ BİR SEZON OLACAĞINI ÖN GÖRÜYORUZ'

Antep fıstığı rekoltesinin 2025 yılında kuraklık ve fıstıkta yok yılı olması nedeniyle 43 bin ton seviyelerinde gerçekleştiğini söyleyen Sağlam, "2025 yılı rekoltelerimiz kuraklıktan dolayı ve don olaylarından dolayı büyük kayıplar yaşamıştı. 2026 yılı üretimlerden çok ümitliyiz. Şu ana kadar don olayları yaşamadığımız gibi yüksek miktarda yağmur ve kar yağışı da aldık. Herhangi bir tabii afet yaşamaz isek bu yılı çok verimli geçireceğimizi ümit ediyoruz. Antep fıstığının 2024 yılı rekoltesine baktığımızda 119 bin ton seviyelerinde olan rekolte geçtiğimiz 2025 yılında 42-43 bin ton seviyelerine düştü. Rekolte açısından 2024 yılı ile 2025 yılı arasında yüzde 60'lara varan ürün kaybı var. 2026 yılında Antep fıstığında iklim olaylarının bu şekilde devam etmesi durumunda rekoltenin bu yıl 120 bin ton seviyelerini geçeceğimizi düşünüyorum. 2026 yılının bereketli bir sezon olacağını ön görüyoruz" diye konuştu.

'FISTIK KALİTEMİZ DE YÜKSEK OLACAK'

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit de "2026 yılı yağışlarımız halen devam etmekte. Çiftçilerimiz son 4-5 yıldır bu yağışları görmemişti. Kar ve yağmurlar çok güzel yağdı. Özellikle fıstık ağaçlarımız kuraklıktan çok aşırı etkileniyordu. Fıstığın bir yıl 'var yılı' olur, bir yıl 'yok yılı' olur. Fıstıkta bir sene öncesinden göz doğar. Geçen yıl fıstıkta yok yılımızdı. Bu yıl var yılımız olmasına rağmen göz doğmadı fıstıklar çalışmadı. Geçen yıl ağaçlar ürettiği fıstıklarının içini dolduramadı. Çünkü kuraklık etkili olmuştu. Bu sene bu yağışların ardından fıstık ağaçlarımız etkisini gösterir. 2026 yılı fıstıkta var yılımızdı ama geçen yıl kuraklıktan dolayı göz doğmadı. Bundan dolayı da fıstığımız beklentimizden az olur. Bu yıl kalite yüksek olur. Bu seneki yoğun yağışların verimini ise önümüzdeki yıl görürüz" diye konuştu.