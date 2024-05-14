Anzer Yaylası'nda Mayıs Ayında Kar Şaşkınlığı - Son Dakika
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Anzer Yaylası'nda Mayıs Ayında Kar Şaşkınlığı

Rize'nin balı ile ünlü Anzer Yaylası'na çıkan vatandaşlar, Mayıs ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışıyla karşılaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle Anzer Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Anzer Yaylası sakinleri, bembeyaz karla kaplı manzaraya şaşkınlıkla uyandı.

14.05.2024 22:50
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Balı ile ünlü Anzer Yaylası'na çıkan vatandaşların kar şaşkınlığı

RİZE - Rize'nin balı ile dünyaca ünlü Anzer Yaylası'na çıkan vatandaşlar Mayıs ayında kar şaşkınlığı yaşadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Mayıs ayının gelmesine rağmen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Rize'nin endemik bitki türünden kaynaklı balı ile bilinen İkizdere İlçesi'ne bağlı dünyaca ünlü Anzer Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Mayıs sabahına uyanan Anzer Yaylası sakinleri, etrafı bembeyaz karla kaplı görünce neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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