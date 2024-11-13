AP'de UNRWA Tartışmasına Sağcı Engeli

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Avrupa Parlamentosundaki (AP) sağcı milletvekillerinin, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklayan kararı konusunda oturum yapılmasının önüne geçtiği bildirildi.

AP'deki Sol Grup tarafından 13-14 Kasım tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilen Genel Kurula ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Genel Kurulda İsrail Meclisi'nin UNRWA'yı yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin bir oturum yapılmasının sağcı blok tarafından engellendiği belirtildi.

Konunun AP Genel Kurulunun gündemine getirilmesi önerisinin 353 aleyhte oyla reddedildiği bilgisi verilen paylaşımda, "Bu durum, BM'nin hayati önem taşıyan operasyonlarını baltalamakta ve barışa yönelik çok taraflı çabaları zayıflatmakta, insan haklarını bir kenara itmekte ve Gazze'ye yönelik tek yönlü saldırganlığı cesaretlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.