AP Milletvekilleri İsrail'e Gazze'ye yardımların ulaşması için çağrıda bulundu

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Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gazze'ye insani yardımların ulaşması için İsrail'e "tüm sınır kapılarını derhal açma ve konvoyların geçişini kolaylaştırma" çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda 372 lehte, 44 aleyhte ve 120 çekimser oyla kabul edilen çağrıda, milletvekilleri Gazze'de açlık tehlikesi dahil olmak üzere insani durumun "felaket" boyutlara ulaşmasından "derin endişe" duyduğunu belirtti.

İsrail'e Gazze'ye insani yardımların ulaşması için tüm sınır kapılarını açması ve konvoyların geçişini kolaylaştırması çağrısı yapan milletvekilleri, bölgede "güvenli ve engelsiz insani yardım erişimine duyulan acil ihtiyacın" altını çizdi.

Milletvekilleri, Gazze'de kitlesel açlık riskinin ortadan kaldırılması için "derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması" ve esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineledi.

"Karadan ulaşım öncelikli olmalı" vurgusu

Gazze'ye insani yardımların ulaşması için deniz koridorunu "memnuniyetle" karşıladığını bildiren milletvekilleri, öte yandan karadan ulaşımın öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Bölgede hastalıkların yayıldığını, çocukların yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle öldüğünün teyit edildiğini belirten milletvekilleri, İsrailli yetkilileri Refah, Kerem Ebu Salim (Şalom), Karni ve Erez sınır kapılarını açmaya çağırdı.

Milletvekilleri, ayrıca Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki "vazgeçilmez rolüne" dikkati çekti.

İnsani yardım konvoylarına saldırılar kınandı

Milletvekilleri, insani yardım konvoylarına, yardım arayan sivillere ve insani yardım çalışanları ile sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıları ile aşırılık yanlısı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin artan şiddetini "şiddetle" kınadı.

Milletvekillerinin, "saldırıların başta çocuklar olmak üzere Gazze'deki siviller üzerindeki yıkıcı etkilerinden üzüntü duyduğu, tüm tarafları bu saldırıları derhal durdurmaya çağırdığı ve bağımsız uluslararası soruşturma talep ettiği" aktarıldı.