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AP Üyesi Marc Botenga'nın İsrail'in Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin konuşması sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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AP Üyesi Marc Botenga'nın İsrail'in Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin konuşması sosyal medyada viral oldu

Avrupa Parlamentosu üyesi Marc Botenga, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeyen saldırılarını eleştiren konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Botenga, Gazze'de binlerce çocuğun öldürüldüğünü ve AB'nin İsrail'e destek vererek suç ortaklığı yaptığını vurguladı.

AP Üyesi Marc Botenga\'nın İsrail\'in Gazze\'deki çocuk ölümlerine ilişkin konuşması sosyal medyada viral oldu
14.12.2023 - 13:09,  Güncelleme: 13:11
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Avrupa Parlamentosunun (AP) Belçika İşçi Partili üyesi Marc Botenga'nın İsrail'in ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin konuşması sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

AP Genel Kurulunda konuşan Botenga, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze'de "çocuklara karşı bir savaş" yürütüldüğü yönündeki değerlendirmesini hatırlatarak Gazze'de bugüne kadar 7 bin 700'den fazla çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

"Bu, Ukrayna'da olurken soykırım diyordunuz." diyen Botenga, AB'nin "çifte standardını" eleştirdi.

AB içinde İsrail'e destek verenlere hitaben Botenga, "Ama size cevap vermek istemiyorum çünkü sizinle benim aramda siyasi farklılıklar yok. İnsanlık farkı var basit haliyle." ifadelerini kullandı.

Botenga, İsrail'e destek veren Avrupalı siyasilerin, "İsrailli yöneticilerin tüm Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşı" alkışladıklarını söyledi.

AB'nin silah satışın sürdürerek İsrail ile suç ortaklığı içinde olduğunu vurgulayan Botenga, Avrupalı parlamenterlere "Umarım bir akşam aynada utanmadan kendi yüzünüze bakabilirsiniz." dedi.

Botenga'nın konuşması sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AP Üyesi Marc Botenga'nın İsrail'in Gazze'deki çocuk ölümlerine ilişkin konuşması sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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