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2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı

Diyarbakır'da oturduğu binanın 2. katından atlamak isteyen kadını içeridekiler son anda yakaladı. Kadın ekiplerin de yardımıyla düşmeden içeri alınırken yaşananlar anbean kameraya yansıdı.

30.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 16:16
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 2'nci katından atlamak isteyen kadını, içeridekiler son anda yakaladı. Sarkan kadın, bu sırada yoldan geçerken durdurulan vincin sepetine binen kişinin yardımıyla içeriye alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DIŞARI SARKTI

Öğle saatlerinde Kayapınar ilçesindeki 7 katlı H. Halim Apartmanı'nda ismi öğrenilemeyen kadın, apartmanın 2'nci katındaki daireden atlamak istedi. Ancak bu sırada içeridekiler, pencereden kadını kollarından tuttu. Sarkan katının düşme ihtimaline karşın aşağıda toplananlar ise buldukları çarşaf ve benzeri şeylerle branda oluşturmaya çalıştı. İçeriden biri de toplananlara sünger attı.

Apartmandan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı

ANBEAN KAMERADA

Çevredekiler, bu sırada yoldan geçen sepetli vincin sürücüsünden yardım istedi. Vincin sepetine binen kişi, pencereye çıkıp, kadının içeri alınmasına yardım etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Kadın, çağırılan ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Apartmandan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Uğur RİZE: Kadına kimbilir naptılar da böyle oldu Yanıtla 7 13
  • tolga karabulut: ÜLKE UÇURUMA SÜRÜKLENDİ MİLLET KAFAYI YEDI EKONOMIK ŞARTLAR ÇOK ZOR HAK HUKUK ADALET ZATEN YOK ! Yanıtla 6 12

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SON DAKİKA: 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı - Son Dakika
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