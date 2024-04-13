Apartmanın 7. katından düşen kedi ameliyatla sağlığına kavuştu
ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir apartmanın 7. katından düşen kedi, veteriner kliniğinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü, oyun oynadığı sırada bir apartmanın 7. katından aşağıya düşen tekir cinsi "Menekşe" isimli kedi, sahibi tarafından veteriner kliniğine getirildi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından muayene edilen kedinin kaval kemiğinin kırık olduğu tespit edildi.
Başarılı bir ameliyat geçirilen kedinin ayağı tedavi edildi, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden kedinin sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi.
Ameliyat sonrası kedinin tedavi sürecini takip ettiğini ifade eden Koç, "Bayram sabahı hasta sahibi aradı. Kedisinin 7. kattan aşağıya düştüğünü ve ayağının kırıldığını söyledi. Kliniğe getirdiklerinde de yaptığımız tetkiklerde kedinin sağ kaval kemiğinin kırıldığını gördük. Spiral bir kırık. Parçaları birbirine yakın. Ameliyatı da başarılı geçti. Şu anda ameliyatı sonrasında yatışını yaptık. Her şey yolunda başarılı bir ameliyat geçti. İnşallah 3 haftalık iyileşme sürecinde sonra tekrar eski hayatına kaldığı yerden devam edecek. 7'inci kattan düşmüş, yüksek bir metre bizim için. Yaklaşık 20 metre bir yükseklik oluyor. Küçük bir iç kanaması vardı. Dün onu kontrol altına aldık. Bugünde o kanamayı durduktan sonra ameliyat kararını verdik. Kan tahlilleri de güzel çıktı. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik" dedi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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