Arap Birliği acil insani yardım ağı kurdu, Gazze\'de 200 binden fazla kişi etkilendi

KAHİRE, 12 Kasım (Xinhua) -- Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Arap bölgesindeki krizlere müdahale etmek amacıyla acil insani yardım ağı kurulduğunu açıkladı. Fehmi ayrıca, Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani koşullar nedeniyle Filistinlilere acil uluslararası yardım sağlanması çağrısında bulundu.

Kahire merkezli Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada, yardım ağının üye ülkelerdeki ilgili makamlar ve diğer insani yardım ortaklarıyla koordinasyon içinde çalışacağı, insani yardım faaliyetlerinde yer alan tüm tarafların da girişime katılmaya davet edildiği belirtildi.

Fehmi, Gazze'de yağmur ve su baskınları nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilere ait 40.000 barınağın ve 70.000 çadırın sular altında kaldığını veya kullanılamaz hale geldiğini, bu durumun bölgedeki 200.000'den fazla kişiyi etkilediğini söyledi.

Fehmi, "Uluslararası toplumu hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye, Arap ve uluslararası insani yardım kuruluşlarını ise Gazze Şeridi'nde mağdurların ve felaketten etkilenenlerin hayatlarını kurtarmak için mümkün olan her türlü desteği sağlamak üzere derhal ve koordineli biçimde harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, Gazze nüfusunun yüzde 65'ine karşılık gelen yaklaşık 1,4 milyon Filistinli çadırlarda veya derme çatma barınaklarda yaşıyor. OCHA, Gazze'deki insani barınma malzemesi stoklarının neredeyse tamamen tükendiği, 150.000'den fazla çadırın ise bölge dışında Gazze'ye giriş yapmak üzere bekletildiği uyarısında bulundu.