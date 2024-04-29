Arap Dışişleri Bakanları, Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve iki devletli çözüm konusunu görüştü - Son Dakika
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Arap Dışişleri Bakanları, Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve iki devletli çözüm konusunu görüştü

Arap Dışişleri Bakanları, Blinken ile Gazze Şeridi\'nde ateşkes ve iki devletli çözüm konusunu görüştü

Suudi Arabistan'da gerçekleşen toplantıda, Arap dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve Filistin meselesinde iki devletli çözüm için adımlar atma konularını ele aldı. Toplantıda ayrıca Gazze'ye yardımların ulaşmasını engelleyen kısıtlamaların kaldırılması mekanizmaları da görüşüldü. Arap ülkelerinin Filistin devletinin tanınması için yürüttüğü uluslararası çabalara da vurgu yapıldı.

29.04.2024 19:49
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Arap dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve Filistin meselesinde iki devletli çözüm konusunda "bir adım atma" konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın başkanlığında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda Gazze'deki gelişmelerin ve savaşı bitirecek kalıcı ateşkese varılmasının öneminin ele alındığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye yardımların ulaşmasını engelleyen kısıtlamaları kaldırma mekanizmalarının da görüşüldüğü ifade edildi.

Filistin devletinin tanınması için Arap ülkelerinin sarf ettiği uluslararası çabalara da değinildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu toplantıda özellikle de iki devletli çözüm konusunda geri dönüşü olmayan bir adımın atılmasının önemine dikkat çekildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'a sabah saatlerinde ulaşan Blinken'in, buradan Ürdün ve İsrail'e geçmesi bekleniyor. Bu, Blinken'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği 7'nci ziyaret olma özelliği taşıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 488 Filistinli öldürüldü, 77 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap Dışişleri Bakanları, Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve iki devletli çözüm konusunu görüştü - Son Dakika

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