Arap-İslam Bakanlar Komitesi Gazze İçin Toplandı

AMMAN, 2 Haziran (Xinhua) -- Arap-İslam Bakanlar Komitesi heyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve Filistin halkının kendi ulusal toprakları üzerinde bağımsız, egemen bir devlet kurma hakkını güvence altına alacak bir süreç başlatmak üzere çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail, heyetin Ramallah'a yapmayı planladığı ziyareti engellemişti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre heyet, pazar günü Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile çevrimiçi olarak toplantı gerçekleştirdi.

Abbas, bakanlar komitesinin, Gazze'deki savaşı durdurmak, bölgedeki insani "felaketi" sona erdirmek ve iki devletli çözümün uygulanmasını ilerletmek üzere uluslararası desteği harekete geçirme çabalarından övgüyle bahsetti.

Filistin hükümetinin, reform gündemine bağlılığının altını çizen Abbas, uluslararası düzeyde, hükümetin çalışmalarına daha fazla siyasi, ekonomik ve güvenlik desteği verilmesi çağrısı yaptı.

Heyet ise toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında bölgede adil ve kapsamlı barışın tek yolunun, iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

Arap ülkelerinin bakanları, daha fazla ülkeyi Filistin Devleti'ni tanımaya teşvik etmek üzere çabalarını yoğunlaştırma kararı aldı.

Heyette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zayani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi yer alıyor.