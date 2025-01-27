Arap Ligi'nden Trump'a Etnik Temizlik Yanıtı - Son Dakika
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Arap Ligi'nden Trump'a Etnik Temizlik Yanıtı

Arap Ligi, Trump'ın Gazze'nin nüfusunun Mısır ve Ürdün'e taşınması önerisini etnik temizlik olarak değerlendirdi.

27.01.2025 18:09
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(ANKARA) - Arap Ligi, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'nin temizlenmesi ve nüfusunun Mısır ve Ürdün'e taşınması" önerisiyle ilgili "İnsanların zorla yerlerinden edilmesi ve topraklarından çıkarılması ancak etnik temizlik olarak adlandırılabilir" açıklamasını yaptı.

Arap Ligi Genel Sekreterliği, ABD Başkanı Donald Trump'un Gazze'ye yönelik sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İnsanların zorla yerlerinden edilmesi ve topraklarından çıkarılması ancak etnik temizlik olarak adlandırılabilir" denildi. Açıklamada, "İster yerinden etme, ister ilhak ya da yerleşim yerlerini genişletme yoluyla olsun, Filistin halkını topraklarından söküp atma girişimlerinin geçmişte başarısız olduğu kanıtlanmıştır" ifadeleri de kullanıldı.

Mısır, dün Trump'ın önerisine "şiddetle karşı çıktığını" ifade etmişti. Trump'la dün görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, söz konusu tehcirin "Filistin devleti davasını ortadan kaldırmayı" amaçladığı konusunda defalarca uyarıda bulundu. Sisi, bu ihtimali Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit edecek bir "kırmızı çizgi" olarak tanımladı.

Kahire Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki kararlılığına olan desteğinin devam ettiği" belirtildi. Bakanlık, Kahire'nin Filistinlilerin topraklarından çıkarılması halinde imkansız hale geleceğini söylediği "iki devletli çözüm"ün uygulanması gerektiğini kaydetti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"İster yerleşim ya da toprak ilhakı yoluyla olsun, isterse Filistinlilerin geçici ya da uzun vadeli olarak yerlerinden edilmeleri, teşvik edilmiş nakilleri ya da topraklarından sökülmeleri yoluyla olsun, bu devredilemez haklara yönelik her türlü ihlali reddetmektedir."

15 ay süren savaşın ardından Trump, Gazze'nin bir "yıkım alanı" haline geldiğini söylemiş ve "Mısır'ın ve Ürdün'ün Gazzeli insanları almasını istiyorum" demişti.

İsrail-Hamas savaşının Ekim 2023'te başlamasından bu yana, Mısır ve Ürdün, Filistinlileri Gazze'den Mısır'a ve Batı Şeria'dan Ürdün'e yerleştirme planları konusunu defalarca gündeme taşımış ve uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Arap Ligi'nden Trump'a Etnik Temizlik Yanıtı - Son Dakika

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