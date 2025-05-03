Arap Parlamentoları Konferansı'nda Gazze Soykırımı Vurgusu

Cezayir'de düzenlenen 38'inci Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı'nda Gazze'de yaşanan soykırımın evrensel vicdana karşı bir meydan okuma ve ahlaki bir çöküş olduğu belirtildi.

"Bölgesel ve Uluslararası Değişimler Işığında Arap Parlamentolar Arası Birliğinin Rolü" temasıyla düzenlenen 38. Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı Cezayir'de başladı.

Birliğin dönem başkanı olan Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin Birliğin, ümmetin çıkarlarının korunduğu ve savunulduğu bir platform olarak rolünü daha da önemli hale getirdiğini söyledi.

Filistin meselesinde ve özellikle de Gazze'de yaşanan dramatik gelişmeler karşısında sorumluluk almamanın mümkün olmadığını kaydeden Buğali, İsrail'in savunmasız sivillere karşı devam eden korkunç ihlallerini, kritik önem taşıyan tesisleri yıkmasını ve yaşamın en temel ihtiyaçlarına yönelik boğucu ablukasını kınadı.

Gazze'de yaşananların insani bir kriz olmanın ötesinde evrensel vicdana karşı bir meydan okuma ve uluslararası kurumların ahlaki çöküşü olduğunu dile getiren Buğali, uluslararası toplumun ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi için Arap ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret etti.

Filistin halkının dünyanın gözü önünde yok edildiğini, yaşanan muamelenin en belirgin özelliğinin ise çifte standart olduğunu kaydeden Buğali, Filistin halkı ve haklı davası için adalet sağlanmadan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını aktardı.

Arap Parlamentolar Arası Birliği Konferansı'nın 4 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor.