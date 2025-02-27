Arap Parlamentosu'ndan Filistin'e Destek

Güncel

Arap Parlamentosu, "Filistin egemenliğinin ihlaline, Gazze Şeridi'nin ele geçirilmesine ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine dair her türlü girişimi" reddettiğini bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Arap Parlamentosu, Mısır'ın başkenti Kahire'de "Gazze'nin imarı sorumluluktur, halkının tehciri ise suçtur" temalı olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Filistin halkını zorla yerinden ederek Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü girişimin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını zorla yerinden etme girişimleri veya çabalarını kesin bir dille reddediyoruz." denilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplumdan Filistin halkını zorla yerinde etme planlarına karşı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

ABD yönetimine uluslararası meşruiyete aykırı olarak Filistin halkının haklarına karşı açıklamalar yapmaktan vazgeçmesi çağrısının yapıldığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden etme yönündeki açıklamalarının iki devletli çözüme katkı sunmadığına dikkati çekildi.

Uluslararası ve bölgesel parlamentolara da söz konusu planlara karşı Filistin halkının direnişine destek vermeleri çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tümüyle çekilmesi talep edildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve mülteci kamplarında sürdürdüğü saldırıların kınandığı açıklamada, söz konusu saldırıların yol açacağı insani ve güvenlik sorunlarından Tel Aviv yönetiminin sorumlu tutulacağı uyarısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 926'yı aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.