Arap Parlamentosu'ndan Filistin'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arap Parlamentosu'ndan Filistin'e Destek

Arap Parlamentosu, Filistin halkını zorla yerinden etme girişimlerini kesin bir dille reddetti.

27.02.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Parlamentosu, "Filistin egemenliğinin ihlaline, Gazze Şeridi'nin ele geçirilmesine ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine dair her türlü girişimi" reddettiğini bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Arap Parlamentosu, Mısır'ın başkenti Kahire'de "Gazze'nin imarı sorumluluktur, halkının tehciri ise suçtur" temalı olağanüstü toplantı yaptı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Filistin halkını zorla yerinden ederek Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen her türlü girişimin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını zorla yerinden etme girişimleri veya çabalarını kesin bir dille reddediyoruz." denilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası toplumdan Filistin halkını zorla yerinde etme planlarına karşı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

ABD yönetimine uluslararası meşruiyete aykırı olarak Filistin halkının haklarına karşı açıklamalar yapmaktan vazgeçmesi çağrısının yapıldığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden etme yönündeki açıklamalarının iki devletli çözüme katkı sunmadığına dikkati çekildi.

Uluslararası ve bölgesel parlamentolara da söz konusu planlara karşı Filistin halkının direnişine destek vermeleri çağrısının yapıldığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tümüyle çekilmesi talep edildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve mülteci kamplarında sürdürdüğü saldırıların kınandığı açıklamada, söz konusu saldırıların yol açacağı insani ve güvenlik sorunlarından Tel Aviv yönetiminin sorumlu tutulacağı uyarısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 926'yı aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı.

Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Kahire, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Parlamentosu'ndan Filistin'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
21:43 ABD’de yumurta krizi Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye’den ithalata başvurdular ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başvurdular
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Ayaklarını denk al’’ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Ayaklarını denk al'' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
09:22 Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum Nadide Sultan gözyaşlarına boğuldu: Babamla görüşmüyorum
09:16 Neler oldu neler İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok Neler oldu neler! İnanılmaz düelloda 8 gol var kazanan yok
09:10 Köprüde çırılçıplak intihar girişimi Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
08:45 Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli kar uyarısı Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli kar uyarısı
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 02:12:42. #1.13#
SON DAKİKA: Arap Parlamentosu'ndan Filistin'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.