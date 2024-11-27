Arap Ülkeleri'nden Lübnan-İsrail Ateşkesi Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arap Ülkeleri'nden Lübnan-İsrail Ateşkesi Değerlendirmesi

Arap ülkeleri, İsrail-Lübnan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve benzerini talep etti.

27.11.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap ülkeleri ve kuruluşları, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Ateşkes anlaşması, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını durdurması için de "önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Filistin

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, benzer bir ateşkesin Gazze Şeridi'nde de uygulanması çağrısında bulundu.

Açıklamada "ateşkesin, bölgeyi kapsamlı bir patlamaya sürükleyen İsrail politikaları sonucu yaşanan şiddet ve istikrarsızlığın durdurulmasına katkı sağlaması" temennisinde bulunuldu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada bu sabah yürürlüğe giren ateşkesin benzerinin Gazze Şeridi'nde de yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Hamas

Hamas'tan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes kararı sonrasında yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi, Filistinli sivillerin evlerine dönüşünün sağlanması, saldırıların tam olarak durdurulması ve esir takası anlaşmasının eksiksiz yapılması" durumunda Gazze'de ateşkes için işbirliği yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'la yaptığı ateşkes için "İsrail'in kendi belirlediği şartları yerine getirmeden şartları kabul etmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu haritasını zorla değiştirme yanılsamasını ve Lübnan direnişini mağlup etme yanılsamasını yıkmak için önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Hizbullah'ın mümkün olan her yolla Filistin mücadelesini desteklemeye devam edeceğinden eminiz." ifadesine yer verildi.

FKÖ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Lübnan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırılara da son verilmesi çağrısında bulundu.

Şeyh açıklamasında, "Lübnan'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası topluma, İsrail'e Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki suç savaşını durdurması ve İsrail'e Filistin halkına karşı uyguladığı tüm tırmandırıcı tedbirleri durdurması için baskı yapma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen

Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, ateşkes kararından memnuniyet duyulduğu ve anlaşmaya bağlı kalınması gerektiği ifade edildi.

Yemen'deki Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın gösterdiği direnişin İsrail'i ateşkesi kabul etmeye zorladığını kaydetti.

Abdusselam, "İsrail ordusu, sağlam bir direnişle karşılaşmamış olsaydı teslim olmayacak ve ateşkesi kabul etmeyecekti" değerlendirmesinde bulundu.

Husi Sözcü, yürürlüğe giren ateşkes ile Hizbullah'ın İsrail karşısında bir zafer elde ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lübnan'daki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkese varılması konusunda gösterilen tüm uluslararası çabaların takdir edildiği ifade edildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada ateşkesin kalıcı olmasının temenni edildiği ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda ise İsrail ve Lübnan başbakanlarıyla görüştüğünü, her iki tarafın da "İsrail ile Hizbullah arasındaki yıkıcı çatışmayı sona erdirme teklifini kabul ettiğini" belirtmişti.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Ülkeleri'nden Lübnan-İsrail Ateşkesi Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş’den istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'den istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:17:12. #1.13#
SON DAKİKA: Arap Ülkeleri'nden Lübnan-İsrail Ateşkesi Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.