Arap ülkeleri ve İran, Ramazan Bayramı'nın çarşamba başlayacağını duyurdu.
Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Tunus, Cezayir ve İran'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Söz konusu ülkeler, bayramın birinci gününün çarşamba olduğunu açıkladı.
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Bursa'da İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden bir yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı ancak itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi ve dumanlardan etkilenen 3 yolcuya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı ve otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde aniden alev alarak yanmaya başladı. Otobüs şoförü tarafından fark edilen alevler sonucunda 35 yolcu hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği belirlendi.
Beylikdüzü'nde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şahıs gözaltına alınırken, yaralı kadının tedavisi devam ediyor.
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