Arap ülkeleri ve İran, Ramazan Bayramı'nın çarşamba başlayacağını duyurdu - Son Dakika
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Arap ülkeleri ve İran, Ramazan Bayramı'nın çarşamba başlayacağını duyurdu

Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Tunus, Cezayir ve İran'dan yapılan açıklamalara göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü çarşamba olarak belirlendi.

08.04.2024 23:13
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Arap ülkeleri ve İran, Ramazan Bayramı'nın çarşamba başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Katar, Lübnan, Yemen, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Sudan, Tunus, Cezayir ve İran'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu ülkeler, bayramın birinci gününün çarşamba olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arap ülkeleri ve İran, Ramazan Bayramı'nın çarşamba başlayacağını duyurdu - Son Dakika

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