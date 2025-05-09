Arap Ülkelerinden Papa 14. Leo'ya Tebrikler

Arap ülkeleri, papa seçilen ve "14. Leo" adını alan ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, bölge ile dünya barışını desteklemesi yönünde temennilerde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yardımcısı Abdullah bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Papa seçilen 14. Leo'ya ayrı ayrı tebrik telgrafları gönderdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yardımcıları Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Mansur bin Zayid Al Nahyan da Papa 14. Leo'yu ayrı ayrı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Barış ve sevgiyi tesis etme, asil değerlere ve ahlaka bağlı kalma, şiddeti, nefreti ve savaşı reddetme yolunda ilerlemeye devam edeceğinizden eminiz." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid ise Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "dünya halkları arasında barışı savunma ve barışçıl bir arada yaşama değerlerini pekiştirme gibi büyük insani misyonunu yerine getirmesinde" başarılar diledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam da Papa 14. Leo'ya tebriklerini ileterek, barış ve diyalog kültürünü yayma ve her yerde insan onuruna hizmet etme konusunda başarılar diledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Papa 14. Leo'yu Vatikan'da Papa seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, Papa 14. Leo'ya yüce görevini yerine getirmede ve merhum Papa Francis'in barışa ulaşma yolundaki çalışmalarını sürdürmede başarılar diledi.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ise yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, "Dinler arası diyaloğu güçlendirmek, insan kardeşliğini teşvik etmek ve insanlık için daha iyi bir geleceği tesis etmek için sizinle çalışmalarımızı sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.