 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Seçil Erzan ve 6 sanık, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi spor dünyasının ünlü isimlerini dolandırdıkları iddiasıyla yargılanıyor. Duruşma, tanık dinlenmesi için Pazartesi gününe ertelendi.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan\'ın da aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi
13.01.2024 - 00:19,
Abone Ol
ARALARINDA spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ile Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma 13. Saatinde tanık dinlenmesi için Pazartesi gününe ertelendi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma sabah saat 11.30 sıralarında başlamış öğlen saat 13.30 da ara verilmişti. 14.30 sıralarında yeniden başlayan duruşmada yaklaşık 13 saat sürdü.

"SEÇİL'İN PARA TALEBİ HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ"

Müşteki Mert Zeydanlı, "Şube müdürü Seçil Erzan beni odasına davet etti. Bana bir özel fondan bahsetti. Tekliflerde bulundu. Özel fonların ne olduğunu biliyorum. Burada sorduğum tek soru benim güvencem ne olacak oldu. Çünkü her hangi bir platform üzerinden takip edebileceğim bir durum yoktu. Erzan da bana güvence olarak senet alabileceğimi söyledi. Bu fonun Denizbank'ın bünyesinde olduğunu söyledi. Ben toplam 4 sefer para verdim. Arada bir para aldığımda oldu 400 bin dolar bu ödemeyi aldıktan sonra hemen ertesi gün bana yeni tekliflerle geldi. Ben buna yanaşmadım. İlk başta sorgulasam da beni aradı sana sormadan bilet yaptım 400 bin dolarlık yükleme yaptım yoksa içerdeki parayı alamayız işlem kapanır dedi. Neticede bu insan bir bankacı aklımdan böyle bir senaryo hiç bir zaman geçmedi. Şikayetçiyim. Seçil'in para talebi hiçbir zaman bitmedi. Ben Fatih terimle hiç tanışmadım" dedi.

AVUKATLARIN MÜVEKKİLLERİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları tutuklu müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme başkanı duruşmanın çok uzun sürdüğünü belirterek, tanıkların dinlenmesi ve dinlenmeyen şikayetçilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı 15 Ocak Pazartesi gününe erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Seçil Erzan, Selçuk İnan, Arda Turan, Dolandırıcılık, Ceza, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi - Son Dakika


01:14
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33
6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33
AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21
İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 9 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu

Son Dakika
01:14 Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
23:33 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
23:33 AK Parti'nin hafta sonu yapacağı aday tanıtım toplantısı ertelendi
23:21 İçişleri Bakanı: Terör örgütünü öven hesaplara yasal işlem başlatılacak
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 8 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit oldu
21:31 İran'ın TÜPRAŞ'ın petrolünü taşıyan gemiye düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 01:55:37. #1.11#
SON DAKİKA: Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı duruşma ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement