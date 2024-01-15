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Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada üçüncü duruşma başladı - Son Dakika
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Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada üçüncü duruşma başladı

Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapis istendi. Duruşmada tanıklar dinlenirken, sanık Erzan, GPS kayıtları ve MASAK kayıtlarının incelenmesini talep etti ve yardım istedi.

Arda Turan ve diğer ünlülerin dolandırıldığı davada üçüncü duruşma başladı
15.01.2024 - 12:22,  Güncelleme: 12:23
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Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya geldi. Müştekiler Mert Zeydanlı, Nuray Şengüler ve Nurettin Gözaçan ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı. Davaya basın mensupları da yoğun katılım gösterdi. ilk olarak Semih Kaya tanık olarak dinlenecek.

Tanık öncesinde söz alan sanık Seçil Erzan, "GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın. MASAK kayıtları incelesin. Ben banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Ben kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı bu da bir gerçek. Canımla buradayım. Kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım. Sebebi benim çok özür dilerim ama bu para bende değil. Yardım edilmesini istiyorum, bunu devlet bulabilir" dedi.

Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. İfade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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