Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in eski şoförü Güntay Hoş toprağa verildi - Son Dakika
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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in eski şoförü Güntay Hoş toprağa verildi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir\'in eski şoförü Güntay Hoş toprağa verildi

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in eski şoförü Güntay Hoş, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde defnedildi. Hoş'un görevinden ayrıldığı ve Orhangazi'ye yerleşme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

12.08.2024 15:21
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Ardahan'ın Damal ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in eski şoförü Güntay Hoş (41), Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de katılırken, Hoş'un bir süre önce görevinden ayrıldığı ve Orhangazi'ye yerleşme hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Olay, 9 Ağustos'ta Damal- Posof kara yolunda bir restoranda meydana geldi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş ve belediye çalışanları ile restorandaki bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü işyerinde, Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Damal Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralılardan Güntay Hoş, hayatını kaybetti. Güntay Hoş'un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Volkan Gök'ün Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖREVİNDEN KISA SÜRE ÖNCE AYRILMIŞ

3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürerken, Güntay Hoş'un kısa süre önce makam şoförlüğü görevinden ayrıldığı ve akrabalarının yaşadığı Orhangazi ilçesine yerleşmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Güntay Hoş'un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirildi. 3 çocuk babası için, Hz. Ebubekir Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ardan Belediye Başkanı Faruk Demir de katıldı. Güntay Hoş, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Yeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in eski şoförü Güntay Hoş toprağa verildi - Son Dakika

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