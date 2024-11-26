ARDAHAN'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı, cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Sürücüler ile yayalar, büyük zorluk çekti.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı yerini soğuk havaya bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte cadde ve sokaklar buz pistine döndü, araç camları buzla kaplandı. Sürücüler buz tutan yollarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Buzlu Yollar Zorluk Çıkarıyor - Son Dakika
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