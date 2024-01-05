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Ardahan'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
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Ardahan'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı

Arda'nın Göle ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Ardahan\'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı
05.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:25
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ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Göle- Kars karayolunun Balçeşme köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göle ve Ardahan Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ardahan'da minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika
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