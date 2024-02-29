Ardahan'da Sibirya Soğukları: Araç Sahipleri Gece Nöbetine Başladı - Son Dakika
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Ardahan'da Sibirya Soğukları: Araç Sahipleri Gece Nöbetine Başladı

Ardahan'da etkisini gösteren Sibirya soğukları nedeniyle araç sahipleri, araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı. Dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, birçok araç sahibi araçlarını yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırarak donmalarını engelliyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarını battaniye ile koruyor.

29.02.2024 09:42  Güncelleme: 09:45
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Ardahan'da Sibirya soğukları

Araç sahipleri gece nöbetine başladı

ARDAHAN - Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'da, araç sahipleri araçlarının donmaması için gece nöbeti tutmaya başladı.

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da, günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarına battaniye örterek koruyor.

Oktay Fırıncı, dondurucu soğuklar nedeniyle aracını donmasın diye gece saatlerinde çalıştırıyor. Fırıncı, "Gece uyumadan önce soğuktan aracımız donmasın diye çalıştırıyorum. Gece aracı çalıştırmazsak sabah aracımız maalesef donuyor. Bizimde yaşantımız bu şekilde" dedi.

Ardahan\'da Sibirya Soğukları: Araç Sahipleri Gece Nöbetine Başladı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ardahan'da Sibirya Soğukları: Araç Sahipleri Gece Nöbetine Başladı - Son Dakika
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