Ardahan'da TOKİ İnşaatından Malzeme Çalan 4 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

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Ardahan'da TOKİ'ye ait inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de TOKİ'ye ait inşaat alanında yaklaşık 500 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen şüpheliler, S.K, A.K, S.S.Ç. ve M.Ç. operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarlardan S.K. ve A.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.S.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 8 kutu dış cephe boyası, 264 adet laminant parke, 15 adet 125×30 pencere altı mermer ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.