Ardahan-Kars Yolu Açıldı

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Kar, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan- Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.

İl genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle dün ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy ile Susuz arası, karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

Ekipler, özellikle akşam saatlerinde tipinin buzlanmayı artırdığını belirterek, sürücüleri, takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyardı.