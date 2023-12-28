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Ardahan-Şavşat kara yolu tır ve ağır tonajlı araçlara kapatıldı - Son Dakika
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Ardahan-Şavşat kara yolu tır ve ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Ardahan ile ilçelerinde etkili olan kar ve tipi sonucu Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma meydana geldi. Bu nedenle ekipler, tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatma kararı aldı. Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ise yoğun tipi nedeniyle bazı tırlar beklemekte. Sürücülerden araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

Ardahan-Şavşat kara yolu tır ve ağır tonajlı araçlara kapatıldı
28.12.2023 - 17:20,
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Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipi sonucu oluşan buzlanma nedeniyle tır ile ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ardahan ile ilçelerinde etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma meydana geldi.

Ekipler, bu yolu tır ile ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.

Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ise yoğun tipi nedeniyle bazı tırlar, Ilgar mevkisinde bekliyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde kar ile tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerden araçlarında takoz, çekme halatı ile zincir bulundurmasını istedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ardahan-Şavşat kara yolu tır ve ağır tonajlı araçlara kapatıldı - Son Dakika
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