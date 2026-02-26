Ardahan ve Ağrı'da Kar Tatili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan ve Ağrı'da Kar Tatili

26.02.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Şubat'ta yoğun kar nedeniyle Ardahan ve Ağrı'da okullara 1 gün ara verildi.

ARDAHAN ve Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve özellikle buzlanma/don tehlikesi nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü ilimiz genelinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de idare izinli sayılacağı bildirildi.

Tatil kararını sosyal medya hesabından paylaşan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, "Sevgili öğrencilerimiz, bu süreyi hem dinlenerek hem de sağlığınıza dikkat ederek geçirmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize güzel ve huzurlu bir kar tatili diliyorum" ifadesine yer verdi.

TELAFİ EĞİTİM PROGRAMI

Ağrı'da da olumsuz hava şartları sebebiyle tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 27 Şubat Cuma günü ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan ve Ağrı'da Kar Tatili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi Aileden jet açıklama geldi Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı

23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Canlı anlatım: İngiltere’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: İngiltere'de ilk gol geldi
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 23:52:44. #7.11#
SON DAKİKA: Ardahan ve Ağrı'da Kar Tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.