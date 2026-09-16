Arguvan\'da gezici sinema tırı bu kez 33. Altın Koza için film gösterdi

Arguvan'da gezici sinema tırı bu kez 33. Altın Koza için film gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gezici sinema tırı vatandaşlara film gösteriminde bulundu. Nazım Hikmet Meydanı'ndaki gösterime çok sayıda vatandaş katıldı; Belediye çay ve patlamış mısır ikram etti.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gezici sinema tırı vatandaşlara film gösteriminde bulundu.
Arguvan Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Meydanı'nda gerçekleştirilen film gösterimine, çok sayıda vatandaş katıldı.
Gezici sinema tırında, vatandaşlara Müfit Can Saçıntı'nın "Yaşamak Güzel Şey" adlı filmi izlettirildi.
Arguvan Belediyesi ise vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramında bulundu.
Arguvan Kaymakamı Salih Ağar, yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de vatandaşlar için güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.
Kaynak: AA
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