Arhavi'de Heyelan Karadeniz Sahil Yolunu Kapattı - Son Dakika
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Arhavi'de Heyelan Karadeniz Sahil Yolunu Kapattı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı.

08.12.2024 04:57
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Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Arhavi- Hopa arasındaki Kıyıcık mevkii tünel çıkışında gece saat 03.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahiil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yoldan geçen araçların heyelandan zarar gördüğü öğrenilirken, toprak altında bir araç kalıp kalmadığı ise bilinmiyor. Bölgede karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.

Yol aynı zamanda Sarp Sınır Kapısına ulaşımın sağlandığı uluslararası bir ticaret yolu olması nedeniyle yaşanan heyelan ulaşımda büyük aksamalara yol açıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arhavi'de Heyelan Karadeniz Sahil Yolunu Kapattı - Son Dakika

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