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Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda Heyelan Meydana Geldi - Son Dakika
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Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda Heyelan Meydana Geldi

Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun 25,4 kilometresinde heyelan meydana geldi. Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları, ağaçlar ve toprak yola sürüklendi. Sarp istikametinin 25,4 kilometresi ulaşıma kapandı. Karayolları ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu\'nda Heyelan Meydana Geldi
20.12.2023 - 13:47,
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Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun 25,4 kilometresinde heyelan meydana geldi.

Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları, ağaçlar ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle, Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun çift şeritli olan Sarp istikametinin 25,4 kilometresi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uzun araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.

Bölgede trafik, sahil şeridindeki diğer yoldan sağlanıyor.

Heyelanı fark eden devriye halindeki trafik polislerinin yolu ulaşıma kapatarak önlem aldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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