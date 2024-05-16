Arıcılar Ana Arıya ve Arı Kolonisine Kavuştu - Son Dakika
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Arıcılar Ana Arıya ve Arı Kolonisine Kavuştu

Düzce'de yapılan arıcılık projesi kapsamında, yaşlı genç 30 arıcıya ana arı ve arı kolonileri törenle verildi. Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, arıcılığın önemine vurgu yaparak, üretim ve meslek ahlakının Düzce'de hala bozulmadan devam ettiğini belirtti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise arıcıları tebrik ederek üretimin önemine dikkat çekti.

16.05.2024 20:38
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Arıcılar ana arıya ve arı kolonisine kavuştu

-Yaşlı genç 30 arıcıya yeni ana arıları ve kolonileri törenle verildi

DÜZCE - Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından yapılan Kaynaşlı kestane ormanlarında arıcılık projesi çerçevesinde yaşlı genç 30 arıcıya ana arı, arı kolonileri yapılan törenle verildi. Arılarına kavuşan arasında bulunan 2 kadın arıcı dikkat çekti.

Düzce'de arıcılığın geliştirilmesi, arıyla uğrasan çiftçilerin sayısının arttırılması için başlatılan çalışmalarda Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından Kaynaşlı kestane ormanlarında arıcılık projesi hayata geçirildi. Bu çerçevede 2'si kadın 30 aracıya ana arı ve kolonileri dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Yaklaşık 2 bin 500 kilometre karelik coğrafyada yüzde 60'ı neredeyse orman varlığına sahip. Yüzde 60'lık orman varlığının net oranın yüzde 10'nu da kestane ormanlarından oluşmakta ki kestane balının kıymeti izaha gerek yok oldukça talep görmekte. Bal dediğimiz hadise de maalesef teknolojinin gelişmesi iler beraber farklı zaaflarda var. Yani arı tarafından yapılmayan bal gerçeği de var.

Biraz önce birlik başkanımızda ifade etti. Bugüne kadar Düzce'de arıcıların ürettiği ballardan herhangi bir şikayet, herhangi bir tenkit almadık. Bu noktada tüm arıcılarımızı tebrik etmek istiyorum, çünkü üretim ve meslek ahlakı Düzce'de hala bozulmadan yaşatılmaya devam etmekte" dedi.

Düzce'de arıcılık sektöründe 792 arıcı olduğunu söyleyen Vali Aslan, konuşmasına şöyle devam etti; "52 bin civarında kovanımız söz konusu, 412 ton bal üretimimiz var. Güzel bir üretimimiz olmakla beraber emeğimizi daha kıymetlendirebileceğimiz kanaatindeyim. Çünkü kovan başına üretim ortalaması dünya standartlarında 21 kiloyu aşmakta. Kuzey Amerika ortalaması ise 40 kiloyu aşmakta. Türkiye ortalamasında 16 kilo civarında. İlimiz Düzce'ye baktığımızda maalesef ki maalesef diyorum. Kovan başına üretim ortalamamız 9 kilo civarında. Yeni yöntemleri uygulamak zorundayız. İşte bu yeniliklere bir adım olması nedeniyle bugün yaptığımız tören oldukça anlamlı. Daha verimli olabilmek açısından doğru sahayı tutmak doğru kovanı uygulamak kalite noktasında da doğru arıyı tercih etmek işin biraz püf noktası bu. Bugün yaptığımız proje ile Kaynaşlı ilçemizdeki 30'u ana arı,artı koloni olmak üzere dörder çiftten 120 koloni dağıtımında bulunacağız. Kaymakamım bir de müjde verdi. Birlik başkanımızın gayreti ile dört olan ünite sayısını beşe çıkartıyoruz. Bu da ekstra bonusu olsun diyerek kendilerine ben teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 2 si kadın 30 arıcıyı tebrik ederek "Bu ülke için, bu şehir için, bu ilçe için üretim yapan tüm çiftçilerimize, tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu işlerin hiç kolay olmadığını bilen bir kardeşiniz olarak hepinize şükranlarımı ifade etmek istiyorum ve her zaman söylüyorum bu ülke bizim hayal ettiğimiz büyük Türkiye olabilmesi için üretimle olacak. Sizlerin desteği ile olacak, daha çok üreterek olacak daha verimli efektif üretimle olacak. Onun için ben bu proje özelinde ama bu ülkenin gelişmesi için ilçemizin, ilimizin büyümesi için emek veren, üretim yapan, alın teri döken, akıl teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşların ardından ise arıcılara ana arı ve kolonileri teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Arıcılar Ana Arıya ve Arı Kolonisine Kavuştu - Son Dakika

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