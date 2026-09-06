Arıkan, Eygi'nin yıl dönümünde katillerin hesap vermediğini söyledi - Son Dakika
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Arıkan, Eygi'nin yıl dönümünde katillerin hesap vermediğini söyledi

Arıkan, Eygi\'nin yıl dönümünde katillerin hesap vermediğini söyledi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan andı. Arıkan, katillerin hâlâ hesap vermediğini belirterek Eygi'nin Filistin dayanışmasının sembolü olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin halkıyla dayanışma eylemi sırasında İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde andı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkının haklı mücadelesine omuz verirken siyonist İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ayşenur kardeşimiz, zulmün karşısında susmayan vicdanın; sınırları aşan Filistin dayanışmasının sembollerinden biri oldu. Aradan geçen zamana rağmen ne onu katledenler hesap verdi ne de siyonist İsrail'in işlediği insanlık suçları son buldu. Bizler Ayşenur'u da Filistin uğruna bedel ödeyenleri de unutmayacağız; katilleri ve onlara cesaret verenleri asla unutturmayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mahmut Arıkan, İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Sp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arıkan, Eygi'nin yıl dönümünde katillerin hesap vermediğini söyledi - Son Dakika

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