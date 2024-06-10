Arjantin'de Dang Humması Vakaları Artıyor

Güncel

BUENOS AİRES, 10 Haziran (Xinhua) -- Arjantin'de bu yılın başından itibaren 504.580 dang humması vakası tespit edildi. Arjantin Sağlık Bakanlığı, rakamın geçen yıla kıyasla 3,26 kat arttığını ve bu artışın Orta bölgedeki enfeksiyonlardan kaynaklandığını belirtti.

Bakanlığın Pazar günü yayımladığı Ulusal Epidemiyoloji Bülteni'ne göre söz konusu vaka sayısı, 2023'ün 31. haftasından 2024'ün 22. haftasına kadar olan 2023 dang humması sezonunda kaydedilen toplam 521.746 vakanın yüzde 97'sini temsil ediyor.

Toplam vakaların yüzde 61,9'unu oluşturan Orta bölge en fazla vaka sayısını kaydederken, onu yüzde 22,8 ile Kuzeybatı bölgesi ve yüzde 13,1 ile Kuzeydoğu bölgesi takip etti.

Güney Amerika ülkesinin 24 bölgesinden 19'unda yerel olarak yayılan hastalık nedeniyle 355'i 2024 yılında olmak üzere toplam 365 ölüm meydana geldi.

Ölümlerin "her yaş grubunda" görüldüğü, ancak en yüksek ölüm oranının 80 yaş ve üzeri kişiler arasında kaydedildiği belirtilen bültende, hayatını kaybedenler arasında en sık görülen belirti ve semptomların ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma, ishal ve karın ağrısı olduğu ifade edildi.

Öncelikli bölgelerde, ağırlıklı olarak 15 ila 39 yaş arasındaki kişilere yönelik aşı kampanyası başlatıldı.